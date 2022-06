Niente sesso pre matrimonio, ok. Ma valga anche per i carristi russi

Prima mi rispetta, mi corteggia, sussurra paroline dolci, mi porta a cena nel ristorantino preferito, studia il diritto di famiglia...

E però, se bisogna fare come dice il Papa, la regola del sesso solo dopo il matrimonio deve valere per tutti. Anche per noi maschi ucraini. Cioè. Prima mi rispetta, mi corteggia, sussurra paroline dolci, mi porta a cena nel ristorantino preferito, studia il diritto di famiglia, mi sposa, entriamo in regime di separazione dei beni, specifichiamo bene, di separazione, sopporta per quella volta che mi sentii attratto da un americano, e poi, ma solo poi, e solo se l’idea manda ai pazzi anche me, quello stronzo di carrista russo può sognare di sodomizzarmi.