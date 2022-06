Dove andrebbe accompagnato Medvedev (e quante volte l'anno, e Santoro con lui)

Un rapido calcolo a partire dal costo di un carrarmato russo, 11 milioni di dollari, e dallo stipendio di un cameriere a Mosca, 200 dollari al mese

Anche in Spagna manca il personale per il settore alberghiero e ricettivo in generale. Anche in Spagna il dibattito ha assunto toni molto simili ai nostri. Un ristorante di Malaga ha deciso di pubblicare sul menu gli stipendi dei camerieri. Sedi a Malaga e Algeciras, Grillaera ha dedicato un’intera sezione del suo menu alle condizioni di lavoro del personale. Lo stipendio dei camerieri è di 1.430 euro netti al mese per 40 ore di lavoro (con affitti un quarto che a Milano) e l’80 per cento dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato. Il nuovo carro armato russo BMBT, prodotto dalla Uralvagonzavod, costa 11 milioni di dollari. Un cameriere di Mosca prende 200 dollari (se capita) al mese. 2.400 all’anno. Un casa a Mosca o San Pietroburgo, stanza più cesso, periferia esterna, sui 230 al mese. 2.400 all’anno. Un carro armato russo costa 5.000 camerieri. Nell’occidente degenerato 500 circa. Se Santoro accompagnasse affanculo Medvedev dieci volte l’anno sarebbe un piccolo passo avanti.