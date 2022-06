Giovanni Paolo II, il Cappucetto rosso originale

Chi si ricorda quando andò in Polonia dal Lupo cattivo, gli fece un mazzo tanto, e di ritorno dal bosco si prese una revolverata da un lupacchiotto bulgaro-turco?

Ma me lo sono sognato io? O no? Ditemi che no. O me lo sono proprio sognato io di quando Papa Giovanni Paolo II, vestito da Cappuccetto rosso, andò in Polonia dal Lupo cattivo, gli fece un mazzo tanto, di ritorno dal bosco si prese una revolverata da un lupacchiotto bulgaro-turco, tolse comunque dai piedi il vecchio Lupo e portò in seguito tanta pazienza, ma così tanta, da lasciare che un prete argentino indisponibile a rompere troppo le scatole ai lupi della zona sua, continuasse a presentarsi come l’autentico Cappuccetto rosso?