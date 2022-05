Furio Colombo m'ha suggerito di insistere con Gad

Ci sono molti tipi di persone. Anche l’ambizioso semifallito, che deve dipendere da un mediocre Travaglio di successo... che spreco

Ci sono quelli che non hanno paura di fallire perché preferiscono fallire che non essere tra i migliori. Ci sono altri che hanno paura di fallire perché si raccontano migliori e sanno di non esserlo. Altri ancora non hanno paura perché non hanno mai pensato di aver successo. Ci sono quelli che temono un ingiusto fallimento, convinti di avere tutti i numeri per il successo. E quelli che temono il successo conoscendo le proprie straordinarie predisposizioni al fallimento. Alcuni hanno successo col superenalotto. Altri falliscono con il superenalotto medesimo. Alcuni raggiungono un succedaneo del successo e vanno in giro sbandierandosi come caviale. Ma le uova di lompo sono loro. Altri arrivano al successo dopo un patto col diavolo, la condizione del Maligno obbligando a sostituire la faccia con il culo. Esistono, infine, quelli a metà successo. Con la fortuna di essere ebrei, taluni. Ma la sprecano. Quello dell’ambizioso Gad semifallito, che deve dipendere da un mediocre Travaglio di successo, sembra l’unico caso al mondo, tanto per dire, de ‘na criatura de genio dint’e mane a’ pucchiacchia.

P. s. Insisti, m’ha suggerito Colombo Furio.