Pensare a Gad mi consola dei mali della vita

Fumare no, guardare le signore è inutile, l’aperitivo non si può, formaggi niente, metti giù quel salame, passeggia che ti fa bene, ricordati le lastre, attento alla protesi, ricorda le pillole, tutte quante le pillole, il pisolino, certo, ma il pisolino dopo. E ti senti morire. Poi pensi a Gad, che non sa più come sganciarsi da Travaglio. E ti sovvien di prima, e le morte ragioni, e la presente e finta e lo strazio di lui. E il galleggiar t’è dolce perfino in questo mare.