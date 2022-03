La scadenza dell'8 marzo (moltiplicato per quasi due)

Maschi e femmine dell’Ucraina che si amarono, fecero figli, vedi mai che possano amarsi ancora adorando entrambi i propri ragazzi

Doveva pur arrivare un momento in cui l’8 marzo sarebbe diventato ricorrenza comune per maschi e femmine. Ed ecco la tragedia ucraina. Maschi e femmine dell’Ucraina che si amarono, fecero figli, vedi mai che possano amarsi ancora adorando entrambi i propri ragazzi. Ma non meno in Russia, dove figli ragazzini partono per andare a uccidere grandi e piccoli, o per morire loro stessi. E le madri, a casa, si appoggiano ai mariti. C’è che la mamma ucraina, alla frontiera con i piccoli, ama il compagno rimasto a casa per combattere. Ne soffre l’assenza. Lo riconsidera oltre i torti patiti. Le manca al di là delle incomprensioni. Se non festeggiavi il maschio, molto meno anche la femmina. E’ stato, diciamo così, un 8 marzo moltiplicato per quasi due. Che non fa quasi 16, dai: passano il quasi 9 e il quasi 15, poi le rimeniamo.