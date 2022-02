L'Ucraina come Busto Arsizio

Diventerà pure una tragedia epocale. Così dicono i più concreti. Per dimenticarsene, meglio la gazzosa o il Martini?

Da oggi (sono le 17:13 del giorno prima) diventerà pure una tragedia epocale. Ma stando a ora. Dice Putin che la guerra non la vuole fare. Dice Biden che figurarsi lui. Dice l’informazione che ormai ci siamo. Un giorno. Il giorno dopo dice che forse. Due giorni dopo dice che no. Dice Macron che ci sta pensando lui. Dice Draghi che anche lui. Dicono gli ucraini che i russi stanno sparando in maniera provocatoria sul Donbass. Dicono, nel Donbass, che gli ucraini stanno sparando apposta sul Donbass. Dice una parte dell’Europa, Ucraina o non Ucraina, che è arrivato il momento dell’esercito europeo. Dice un’altra parte dell’Europa, Ucraina o non Ucraina, che prima dell’Europa militare ci vuole l’Europa politica. Dice la Cia che a questo punto ci siamo sul serio, perché Putin la vuole sul serio. Dice Sergej Lavrov che, per quanto riguarda Putin, non se ne parla, che è Biden a volerla sul serio. Dicono alcuni che Biden la vuole perché l’Europa amica gli sta rompendo i coglioni. Dicono altri che la vuole Putin per mettere al guinzaglio l’Europa nemica che gli sta rompendo i coglioni. Dicono infine, i più concreti, che il tutto ricorda la formazione del consiglio comunale di Busto Arsizio. E fin qui niente, dico io. Ma dice Franca, moglie mia adorata da 47 anni, e amante, e soccorrente, che di simili cacate posso dimenticarmi con una gazzosa invece che con tre Martini. Per cui, dico io: taccio? Polemizzo? Insulto? Schiaffeggio? La sbrano?