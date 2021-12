Il Letta show rinfranca da ogni amarezza

Vi sentite bastonati dalla vita? Per fortuna c'è il nostro Enrico

Fumare non devo, fare lo scemo con le signore è ridicolo, aperitivo no, grappino abolito, niente formaggi, metti giù quel salame, deficiente, non fare tardi e passeggia, che ti fa bene, ricordati le lastre e la protesi, Andrea, guarda che troppe noci te la staccano, e le pillole, e le gocce, e il pisolino, e guardati le gambette, ma badati, no? fai quel minimo di ginnastica, cribbio. Da spararsi. Fortuna che c’è Enrico Letta.