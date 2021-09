Letta segretario no vox

Silenzioso su De Luca, muto su Emiliano, taciturno su Conte, grillini e Cgil. Buona fortuna

Silenzioso su De Luca che alla festa dell’Unità sbeffeggia i compagni intenzionati ad aprire occhiuti corsi sull’omotransfobia per i bambini delle scuole elementari. Muto su Emiliano lanciato nell’esaltazione di Salvini come statista con ampia visione del paese. Taciturno sul reddito di cittadinanza degli amici grillini. Zitto su Conte che scarica sulla Lega l’intera responsabilità dei decreti-sicurezza manco se il presidente del Consiglio fosse stato Paperino. Senza parole quasi quasi sull’Afghanistan. Quasi quasi sulla Cgil di Landini. Quasi quasi su quasi tutto. Buona fortuna a Enrico Letta, primo e unico segretario no vox.

