Quello che deve Emma Bonino all'ambasciatore Giffoni

Dopo sette anni di processi ed essere stato sospeso dal servizio - Emma Bonino alla Farnesina -, Michael Giffoni è stato assolto "perché il fatto non sussiste". L'ex ministro degli Esteri, stimata e fiera nemica dell'uno vale uno, tenga presente che invece ogni onore, purtroppo, conta uno

Che uno valesse uno ha rappresentato per anni il più triviale e il più ingiusto slogan di un paese non solo ridotto a macchietta, ma stimato vicino allo zero dalle nazioni al di fuori dai suoi confini. Nessuno vale l’altro. Ma c’è stata per fortuna e c’è tuttora, in Italia, una signora molto stimata, molto per bene e molto combattiva, che ha lottato come una leonessa perché una tale volgarità non diventasse verità accettata quanto definitiva. Di più. Che si è spinta a un punto di buonsenso e di civiltà talmente apprezzabili da saper spiegare, a demagoghi e demagoghe, che nemmeno l’una vale l’altra, talché le stesse quote rosa, così di moda e così rivendicate, suonavano al suo orecchio come errore grave. Bon. Solo per dire come una personalità del genere possa facilmente capire quando l’ingiustizia commessa contro una persona valga non solo un po’ di onore perduto, o un onore sfregiato come l’altro, o solo parte del suo onore, che lo valga bensì tutto intero. Ogni onore, purtroppo, conta uno. Spero poi con tutto il cuore che questo stupido pistolotto risulti superfluo, dal momento che, a quest’ora, il comunque apprezzabilissimo ex ministro degli Esteri Emma Bonino si sarà senz’altro già scusato con l’apprezzabilissimo ex ambasciatore Michael Giffoni, cui contribuì fortemente a rovinare la vita. Lo faccia altrimenti più in fretta che può, grazie.