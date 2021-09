Auguri a Berlusconi e Bersani, sinceri riformisti finché gli è riuscito

L’Amor nostro ha compiuto gli anni, fiero Leonida contro le bande più o meno mascherate dei comunisti alla Michele Santoro, o degli anticomunisti alla Mieli Paolo. E anche Pier Luigi Bersani, uomo intelligente e simpatico, cattivo ma generoso a sua volta

L’Amor nostro ha compiuto gli anni. Che sia diventato amore anche di Prodi non ci fa velo. Sottile piacere, se mai. Ci arriverà anche Gad. Auguri quindi a un uomo intelligente e dalla vita generosa e piena, mille volte dato per scomparso e ricomparso altre mille, perseguitato da una marea di coglioni e resistente, resistente, resistente, oltreché riformista sincero finché l’Azienda (mai dimenticare il primo amore) poteva consentirglielo, fiero Leonida infine contro le bande più o meno mascherate dei comunisti alla Michele Santoro, o degli anticomunisti alla Mieli Paolo, che volevano invadere il passo di Milano Due come quel Serse, o quel Dario, le Termopili di Grecia Uno. Anche Pier Luigi Bersani ha compiuto gli anni ieri. E anche a lui tanti auguri. Auguri a un uomo intelligente e simpatico, cattivo ma generoso a sua volta, il quale a occhio e croce sarebbe stato il riformista sincero ed emiliano che promise da ministro, se non avesse avuto un Berlinguer nel corridoio.