13 anni manco a Matteo Messina Denaro

13 anni e due mesi, diciamolo, manco a Matteo Messina Denaro se capitasse mai che in questo secolo, o in quello dopo, i togati segugi nostrani lo pigliassero. Proteste dunque ben più che sacrosante, quelle dei suoi estimatori, laddove godimenti un po’ più che indecenti dalle parti di quella destra che senza l’odio verso gli immigrati non sa vivere. Quanto al resto, non ho la minima idea sul perché Mimmo Lucano sia candidato alle elezioni in una lista d’appoggio all’ex pm Giggino de Magistris, il sindaco di Napoli adesso in gara per la presidenza della Regione Calabria. Vedi mai – come hanno detto per trent’anni tutti, compresi i suoi più stretti – che avesse anche lui la massima fiducia nella magistratura.