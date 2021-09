Ecco che ci attende un altro anno di Gruber

Ha appena iniziato e con la promessa di parlare e parlare e parlare senza fermarsi non sappiamo bene che farci

Capitano, a volte, incontri con persone a noi assolutamente estranee per le quali proviamo disinteresse fin dal primo sguardo. E capitano d’improvviso, in maniera inaspettata, prima addirittura che una sola parola, meglio una sola sillaba, un’unica lettera, vengano da quella stessa persona semplicemente pronunciate (semicit.). Ecco. E pensare che la signora Gruber promette di parlare e parlare e parlare per un anno di seguito senza fermarsi.