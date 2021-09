Ancora non credete che l'11 settembre se lo siano fatto da soli gli americani?

Noi lo sappiano, mica siamo nati ieri: per far dimenticare l'11 settembre di Allende

L’11 settembre 1683, e lo sottolineiamo non a caso, l’11 settembre, grande battaglia a Vienna. Giovanni Sobieski libera la città dall’assedio turco, dando la sensazione di aver fermato per sempre l’avanzata musulmana in occidente. E’ che quei figli di mignotta, ma pensa te, se l’erano legata al dito.

Ps. Che poi gli americani si siano fatti in casa il loro 11 settembre per far dimenticare l’11 settembre di Allende, mica siamo nati ieri, ahò.