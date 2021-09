Conte come Berlinguer, tutto torna!

L'avvocato del popolo: "Cercherò di essere alla sua altezza". Ma l'adorato filosofo asseriva che la Storia si proporrebbe una prima volta come tragedia e la seconda come farsa

La signora di Milano che loda Giuseppe Conte: “Lei mi ricorda Enrico Berlinguer”. L’avvocato del popolo che si schermisce: “Lei mi onora, signora, cercherò di essere alla sua altezza”. La Storia, in altri termini, a conferma di quanto asseriva l’adorato filosofo: che si proporrebbe una prima volta come tragedia e la seconda come farsa. E peggio addirittura se ti ritrovi con un Macbeth sui generis per la tragedia e per la farsa Pierino broccolino.