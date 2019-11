C'è qualcosa di buono nei cambiamenti climatici

Doverosa aggiunta. Se insisteremo dunque a inquinare in massa e a trivellare i poli, ad andare a diesel, a usare l’aereo per fare la spesa, a non spegnere mai la luce, a mangiare carne fino alla gotta, a spogliare le campagne e ad abbattere le foreste, allora presto i ghiacci si scioglieranno, e i mari s’innalzeranno, e le città finiranno affogate, e i palazzi di Giustizia pure e, con essi, la corporazione fetida dei giornalisti giudiziari, che è comunque un’altra bella soddisfazione.