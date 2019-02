C'è un nuovo problema a Genova

Come se non bastasse il ponte, Genova, la mia città, adesso ha sulle spalle un problema nuovo. Come sapete a Genova c’è il porto e, si potrà pure fare meglio, ma vengono caricati e scaricati ogni giorno, al momento, diecimila container circa. Non proprio una quisquilia. E la questione è questa. Ultimamente i genovesi stanno dannandosi l’anima e stanno tutti lì a discutere, ma senza saper decidere, se sarà più conveniente usare il Terzo valico e la Torino-Lione per spedire i container oltre le Alpi, vale a dire in mezza Francia e altrove (come d’altronde starebbe scritto nell’indirizzo), o se non convenga piuttosto mandarli solo a Torino e fargli fare avanti e indré nella nuova metropolitana.