Ma cosa volete più dire, cosa volete più fare? Quando un sottosegretario alla Giustizia va a esprimere un pensiero come quello espresso dal leghista Morrone (“via le correnti della magistratura in conflitto col mio partito”), siamo oltre, siamo all’innocenza dell’imbecille con cui è tempo perso discutere, cosa volete spiegargli, dirgli, polemizzare? I Morrone sono imbattibili, non si accorgono, non articolano. Mica è un problema, è una tragedia. E peggio ancora è la cosa per quanto riguarda personalmente me. Sarà l’età, la decadenza senile. Ma vedo i Morrone arrivati ai posti di comando, li sento dire ciò che dicono, e mica è con loro che mi viene da incazzarmi, macché, mi si torcono i diti nello stupido dubbio se mi sentirei più soddisfatto mollando due calci nel sedere a Zagrebelskj o a Antonio Ricci.