La luce di marzo: è primavera

Ancora una volta impreparata. Come se non lo sapessi. Ma aveva piovuto così a lungo, e mai il sole, per settimane. Avrei dovuto immaginarlo, va sempre così: stamattina nel cielo una lucentezza smagliante, quasi contundente. Come una granata che esploda in faccia: e autunno e nebbie, e Natale, e freddo, tutto alle spalle. O forse nemmeno esistito.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE