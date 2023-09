Cosa non faremmo per far felici i nostri figli? Bisogna cominciare da qui per comprendere le scelte di Ray Carney, che dopo quattro anni trascorsi nella legalità, vendendo complementi d’arredo stilosi ovvero comode poltrone nel suo negozio ad Harlem, da un giorno all’altro ripiomba nel mondo dei ricettatori, tornando sulle tracce che l’hanno reso una celebrità nell’ambiente, fra brutti ceffi e buste gonfie di dollari per la polizia. Ambientato negli anni Settanta mentre le Black Panthers e il Black Liberation Army mettevano a soqquadro le strade, aizzando alla rivolta e scatenando una serie di attentati contro i poliziotti – rei di essere violenti e corrotti – lo scrittore americano Colson Whitehead torna in pagina con Manifesto criminale (tradotto da Silvia Pareschi e pubblicato da Mondadori), firmando un libro pieno di ritmo, oscuro e a tratti esilarante, cadenzato da una vivace denuncia sociale.

