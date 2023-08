Si intitola Il figlio del mago il nuovo romanzo di Sandrone Dazieri, è edito da Rizzoli ed è pubblicato nella collana Novelle nere, neonato progetto editoriale che propone ai lettori brevi romanzi, liberamente ispirati a fatti di cronaca avvenuti nel nostro paese e, in particolare, a delitti irrisolti. Siamo in Toscana, nel 1993 e finalmente il famigerato caso che ha terrorizzato l’Italia riguardante il Mostro di Firenze pare concluso, grazie all’arresto di Pietro Pacciani, detto il Vampa, accusato di essere l’assassino seriale al quale sono stati contestati otto duplici omicidi. E’ questo il contesto in cui si muove il protagonista della nostra storia, Antonio, un quindicenne figlio di genitori separati, fresco di licenza media. “Era l’estate del 1993, e stavo dolorosamente attraversando il confine tra l’adolescenza e l’età adulta. Fino ad allora ero stato uno studente privo di doveri che non fossero verso me stesso, ma sapevo che quella vita sarebbe terminata con l’arrivo dell’autunno. Accanto alla torta di compleanno, mia madre mi aveva fatto trovare infatti i documenti per il libretto di lavoro”.

