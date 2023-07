Un mondo di santi e buffoni dove c'è sempre un capro espiatorio

Quando una piccola casa editrice fa sapere al mondo che le sue uscite annue sono limitate – pochi titoli – l’attenzione di chi ascolta tale proclama dovrebbe destarsi immediatamente. In un mercato inflazionato, con libri su tutto lo scibile umano (e forse pure oltre), dalle ricette di cucina per chi non vuole irritare troppo il colon a volumi sulla pedicure di cani e gatti, chi orgogliosamente annuncia di pubblicare poco merita approfondimenti. La casa editrice Carbonio è una di queste, qualcuno la potrebbe definire di nicchia (e in parte lo è), ma gli autori in catalogo sono per lo più noti, anche se di certo non portano orde di lettori a fare lunghe code in libreria per acquistare il prezioso volume di cui tutti parlano. Negli ultimi mesi hanno mandato in stampa, ad esempio, “Alla vigilia” di Ivan Turgenev e “Il capro espiatorio” di August Strindberg. Nomi celebri della letteratura mondiale, ma che oggi sono fuori moda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE