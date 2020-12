L'insondabile grandiosità di Raymond Carver

Ci sono autori chiamati dal destino a diventare emblemi, non solo per la loro produzione, ma perché la loro parabola a questo mondo, spesso involontariamente, diviene identità stessa di un’intera epoca. Se pensiamo alla letteratura americana del secondo Novecento, intesa come miglior riflesso di tutta la cultura stelle e strisce di quel periodo, questo identikit corrisponde a un autore su tutti. Raymond Carver.

