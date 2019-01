Perché Margaret Thatcher è ancora attuale

"Quando penso alla crisi del nostro sistema liberale, mi viene in mente un incontro che feci quasi 20 anni fa a Berlino con Wolfgang Kartte, ex presidente dell’Ufficio tedesco della concorrenza. Gli chiesi perché lui e i suoi successori avessero assunto una visione così conservatrice sui casi di concorrenza. Come la maggior parte dei responsabili delle politiche economiche in Germania, Kartte, morto nel 2003, era un avvocato. Ha detto che considerava il suo lavoro come aiutare il piccolo a difendersi dal grande. Questo era il lavoro di un avvocato, non di un economista. La crisi del liberalismo moderno ha elementi simili”. Lo scrive Wolfgang Münchau.

“Le società più piccole pagano più tasse in relazione al proprio reddito rispetto alle grandi multinazionali. Le politiche economiche che sono seguite alla crisi finanziaria hanno finito per ampliare le differenze di ricchezza. I grandi flussi migratori hanno creato insicurezza, così come l’arrivo di nuove tecnologie. Quando chiami gli elettori ‘deplorevoli’ aggiungi la beffa al danno. Kartte era un ordoliberale tedesco vecchio stile, una scuola di pensiero nata dopo il crollo della democrazia tedesca nei primi anni 30. I loro leader intellettuali hanno spiegato meglio di chiunque altro come l’ordine liberale tedesco degli anni 20 sia crollato e come abbia spinto la maggior parte della popolazione a non sostenerlo. La Repubblica di Weimar ha favorito il grande. Gli choc macroeconomici – iperinflazione e depressione – hanno contribuito in larga misura all’alienazione politica delle classi medie. Ma non erano le uniche cause. Il periodo vide anche un aumento dei cartelli industriali che minacciavano la sopravvivenza dei piccoli commercianti e imprenditori”.

Non si tratta ora di ridistribuire, ma di “richiamare il capitalismo imprenditoriale di Margaret Thatcher nel Regno Unito degli anni Ottanta. Con la privatizzazione, ha trasformato gli ordinari risparmiatori in azionisti. Attraverso la vendita di case popolari, ha trasformato gli inquilini in proprietari. Non possiamo replicare questo esempio: non ci sono case popolari da vendere, né società da privatizzare. Ma per salvare il capitalismo moderno avremo bisogno di trovare modi per mantenere l’elettore medio impegnato nel sistema, proprio come fece la Thatcher negli anni 80. Ciò che spesso conduce i sostenitori e i difensori della moderna democrazia liberale fuori strada nella loro analisi è la loro dipendenza da variabili aggregate macroeconomiche come il prodotto interno lordo e il tasso di disoccupazione ufficiale. Il decennio prima del referendum sulla Brexit è stato un decennio di crescita ragionevole del pil. Non c’era nulla nei dati che potesse suggerire che il Regno Unito avrebbe votato per lasciare la Ue. L’attuale ondata di malcontento in Francia contrasta con una crescita del pil relativamente solida dopo la crisi finanziaria. Ma uno studio del McKinsey Global Institute ha mostrato che la crescita del reddito si è interrotta bruscamente per quasi tutte le famiglie nelle economie avanzate. Thatcher si occupava della classe media. I suoi successori prima hanno perso le classi medie e hanno finito poi per essere scioccati da eventi come Brexit. Ogni sistema che lascia indietro il 60 per cento delle famiglie finirà per fallire. E’ l’ironia finale: il liberalismo sta fallendo a causa delle forze del mercato”.