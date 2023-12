Fra i tesori di rue Tournon 9, casa della letteratura francese più bramata

Seppure sobria e breve, la mail che qualche giorno fa m’è arrivata da Parigi mi ha provocato una fitta al cuore. Dopo più di 40 anni di attività chiude i suoi locali a rue Tournon 9 (nel quartiere Saint-Germain-des-Prés) la Librairie Lecointre-Drouet che da anni era ai miei occhi un tempio del libro francese da collezione. Beninteso i due proprietari da un indirizzo privato continueranno per corrispondenza e per appuntamento il loro prelibato lavoro di catalogazione e vendita di libri, volantini, pamphlet, opuscoli, riviste che attengano alle avanguardie culturali della Francia del Novecento. Solo che Parigi non è più la stessa da quando hanno preso a chiudere le librerie le più cariche di storia del Quartiere Latino. Quando ci arrivai per la prima volta con una borsa di studio nei primi anni Sessanta, e avevo a stento i soldi di che mangiare una volta al giorno, trascorrevo dei pomeriggi a passarne in rassegna le vetrine, non che osassi entrare. Né che a quel tempo ne sapessi qualcosa di prime edizioni, di copie nella tiratura di lusso, di copie autografate dall’autore. Mi bastava guardarle quelle vetrine di librerie magari piccole ma orgogliose, dov’erano deposti con cura pochi libri di cui sapevo a stento l’autore ma che era come se ti investissero del loro profumo. Poi via via che passavano gli anni e io avevo cominciato a lavorare nei giornali e ad averne un reddito, cominciai a entrare, a comprare qualcosa e poi sempre di più. Una volta che a Parigi ci andai d’estate in vacanza vidi in una libreria l’intera collezione della “Pléiade de la Comédie Humaine” di Honoré de Balzac di cui il libraio francese chiedeva l’equivalente di 100 mila lire di una quarantina d’anni fa. Saltai due o tre pasti e mi presentai per comprarla. Nel frattempo era stata venduta. L’avrei comprata non molto tempo dopo per 400 mila lire da un libraio romano che stava dietro al Pantheon e che adesso non c’è più.

