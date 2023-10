Rosellina Archinto, la grandissima editrice che scovava grandissimi autori

Folgorazioni e intuizioni. Le testimonianze di una vita, dai suoi libri per ragazzi a quelli ricavati dagli epistolari dei maggiori scrittori

Uno che di libri ci viveva più che dell’aria che respirava, lo scrittore e mio vecchio amico Giuseppe Pontiggia (nato nel 1934, morto nel 2003), uno che era arrivato a comprare il vano del suo palazzo un tempo destinato al portiere pur di metterci una parte dei tanti libri della sua collezione, era solito dire che “i libri sono la costruzione di una vita e la distruzione di un reddito”. E voleva dire che a furia di comprarne diventi quello che vuoi essere, solo che ti riduci senza un soldo. E’ la frase che Loredana Farina rivolge a Rosellina Archinto (nata nel 1933) a conclusione della bellissima intervista che fa da nervatura dell’omaggio (La casa delle Meraviglie, Milano, TopiPittori, 2013) alla Emme, la casa editrice di libri per ragazzi che la Archinto aveva fondato nel 1966 e venduto nel 1985 salvo poi ricomprarsela. Al che la Archinto replicava così: “Sono più che d’accordo con Pontiggia. Lo commentavamo sempre con Vanni Scheiwiller, un altro straordinario personaggio a cui ho voluto molto bene e che mi ha sempre incoraggiata. Quando dicevo di non poterne più, lui mi spronava a non demordere e ad andare avanti. Aveva grinta e l’editoria nella testa. E’ stato uno degli ultimi grandi editori. Vanni è stato un grandissimo”. Ed è una definizione perfetta, molto migliore di quella che io uso abitualmente quando voglio connotare Vanni: “Un piccolo grande editore”.