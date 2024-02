Due cuori e una tiny house: dimentichiamoci delle ville, il futuro è piccolo

Nel real estate americano stanno facendo breccia le case piccole, perché piccolo è bello. Si tratta di un mercato in ascesa, tanto che anche su Amazon si vendono casette pronte da sistemare nel tuo terreno, che puoi acquistare per circa diecimila dollari

Un nuovo record nel mercato immobiliare americano, una casa a Naples, in Florida in vendita al prezzo: 295 milioni. La più cara del continente (comunque meno di Villa la Certosa. Anche perché a Naples non ci andavano Blair, Putin e Bush). Ma a parte queste perle da Guinness, nel real estate americano stanno facendo breccia le tiny house. Mercato in ascesa. Piccolo è bello. Dopotutto anche Elon Musk viveva in una prefabbricata, “la Casita”, 34 metri quadrati con esterni che la fanno sembrare un capanno degli attrezzi di plastica del Brico. Costruita a Las Vegas, trasportata in Texas. Poco meno di 50mila dollari, compresi gli interni da airbnb standard con finti parquet grigi.