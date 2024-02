Così con i reel e Tiktok le biblioteche tornano di moda

Per un periodo si pensava che le biblioteche sarebbero finite come le cabine telefoniche, le chiese o i negozi di Blockbuster. Nell’immaginario contemporaneo, almeno in America, le troviamo nelle serie tv come alternativa polverosa e decadente alla digitalizzazione, come luogo dimenticato di aggregazione di clochard, come un accampamento di gente che le scambia per internet caffè statali senza firewall per PornHub. Ma la generazione Z sta riportando in auge queste “medicine per l’anima” – com’era scritto sulla porta della biblioteca di Tebe – complice un social che piace tanto agli under 30: TikTok. Emerson diceva che la biblioteca è un harem, ma a quanto pare è anche un’ottima location per farsi i video e poi postarli nel flusso del social cinese. Come raccontano alcuni influencer, la gente non vuole uno sfondo noioso, una luce al neon, la parete prefabbricata di un campus universitario ma una bella, calda e storicamente stratificata sala da lettura, e così tutti alla NY Public Library, coi suoi affreschi Beaux-Arts, o alla Sainte-Geneviève con le sue colonnine in ghisa. Pila di libri, borraccia di metallo, Mac socchiuso, lampada ministeriale verde e il setting è pronto.

