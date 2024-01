Venezia, un sogno sotto vetro

Murano e i suoi lampadari in mostra in piazza San Marco contro l’overtourism. Un gesto d’arte contemporanea là dove spesso prevale il gusto del kitsch

Alle volte per determinare un cambiamento è necessario proprio partire dal centro, là dove in una città come Venezia tutto parrebbe ormai perduto a favore della folla turistica che si trascina confusamente tra una calle e l’altra, direzione piazza San Marco. Un movimento confuso, ma desideroso di cogliere e riconoscere quel pezzo di sé nella storia in un vorticoso intreccio di essere e apparire che lascia la folla stravolta e stracca abbandonarsi là dove capita e dove può.