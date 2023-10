Charlotte Perriand e il suo mondo

Architetta di rifugi e stazioni invernali in Alta Savoia ma anche di mobili per gli sfollati. Oscurata dalla figura di Le Corbusier, Perriand torna in un libro

“Qui non ricamiamo cuscini!”, dice Le Corbusier nel 1927 cacciando una giovane Charlotte Perriand che aveva provato a entrare nel suo atelier parigino. Ma dopo poco il teorico svizzero della machine à habiter si ricrede, vede un suo allestimento al Salon d’automne e la invita a lavorare con lui e con Pierre Jeanneret. Dietro alcuni dei più importanti pezzi di culto, prezzemoli nelle riviste di interni e nelle aste di modernariato, c’è anche lei, Perriand, dalla Chaise longue LC4 al Grand Confort, il divano cubico di pelle racchiuso dall’acciaio cromato, roba da collezione permanente del Moma. Viaggi a Mosca negli anni Trenta e ingresso nella Association des écrivains et artistes révolutionnaires, denunce delle condizioni della vita dei più umili a Parigi, perché manca un piano urbanistico, dice. Sciatrice, architetta di rifugi e stazioni invernali in Alta Savoia ma anche di mobili per gli sfollati. Concepisce per la zona notte dei dormitori della Cité de refuge dell’Esercito della salvezza un set di letti a castello formati da un telaio in tubolare lucido e mobili impilabili a basso costo ispirati alle attrezzature da campeggio. Sua la Chaise longue basculante stabile e dondolante insieme. Bellissima la sua lampada Pivotante à Poser molto stile industriale.