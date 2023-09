Abate con l'occhio di Celant

L’apparenza è quella del monumento, il titolo, secco: Claudio Abate, poi in copertina solo la dicitura: “Un progetto di Germano Celant”. Il libro di una vita, il racconto di una vita, ma in realtà basta sfogliarlo, lasciare che le pagine caschino l’una sull’altra per rivelare l’acuta leggerezza dello sguardo che fu del più importante fotografo d’arte contemporanea. Ovvero un reporter, un documentarista, un catalogatore, uno scopritore d’anime inquiete e infine, ovviamente, un artista lui stesso. Il libro diviene così l’occasione ghiotta per attraversare un secolo di arte attraverso la lente fotografica di Carlo Abate, ma anche per capire come questa vita pazzesca possa prendere forma tra le pagine di un libro, attraverso il lavoro compiuto giorno dopo giorno da Abate. E qui il libro si trasforma, da oggetto totalmente fisico in una forma immateriale, fatta di desiderio e di relazione. L’incontro tra Claudio Abate e Germano Celant e l’idea di un libro pensato, progettato, ma purtroppo non portato a termine in vita dal grande curatore genovese. Il libro dunque non è curato da Germano Celant, ma resta un libro da lui pensato. Una vera e propria visione in forma di lascito, un varco aperto che mostra l’abilità e il pensiero di Celant nella pratica, nell’elaborazione di un prodotto che qui assume l’aspetto di un omaggio condiviso tra Abate e Celant. Architrave che sostiene interamente la pubblicazione la bella e densa cronologia di Ilaria Bernardi che diviene in parte una biografia di Claudio Abate e in parte di un Novecento italiano che vede incrociarsi artisti e intellettuali, politici e attori.

