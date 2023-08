Lucio Fontana, dalla A alla Z. Un “Dizionario” sull'artista argentino-milanese

Come contenere l’opera di Lucio Fontana, artista argentino di Milano, in un unico discorso? Quale la forma e quale la fuga? Attorno a Lucio Fontana si può giocare e divagare correndo però il rischio di perdersi facilmente. Vagare e gironzolare sono sicuramente riti propedeutici all’analisi, ma anche alla perdita del fuoco, e fuori fuoco Fontana non è possibile comprenderlo appieno. Il taglio certamente, prima di tutto e soprattutto, ovvero il gesto, l’idea, la riproducibilità e lo sguardo di chi resta basito, stupito e a tratti instupidito. E poi i neon, giochi di luce che anche solo a dirlo si perde subito l’idea che li compone. Spazi di luce, tagli ancora, nuovamente da cogliere, da intravvedere accecandosi tra le linee sinuose di una traccia moderna. Una tecnica da vetrina, puro commercio che diviene squarcio di cielo sul soffitto. E poi la matericità delle ceramiche, quasi una maternità del tatto, là dove le forme divengono sfasate dal loro stesso movimento. Anime vestite in corsa di colori densi, segnate da tracce di un’azione colta nel divenire atto. Impossibile inscatolare Lucio Fontana, raccoglierne le tracce sì. Inseguirlo nel gesto, nel segno, nel movimento è quello che sembra fare il monumentale Dizionario Lucio Fontana (Quodlibet), un’opera che sembra uscita direttamente dall’utopia Oulipo e dalla mente giocosa di un redivivo Georges Perec.

