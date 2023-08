Da Thomas Mann a Beyonce, Malibu e il sogno della seconda casa

Santa Monica. Gran terra dorata per gli architetti oltre che per i più ovvi cinematografari, Los Angeles continua col suo genius loci immobiliare. Se al museo Moca si celebra il suo stesso progettista Arata Isozaki, che negli anni Ottanta fa questo mammozzone giocoso molto stazione di Lambrate, oggi l’archistar più richiesta è di nuovo giapponese. Guidando sulla “1” tra le nebbie e le foschie da Los Angeles verso Malibu, si cerca di sbirciare, di sotto, dove mai sarà il casone progettato da Tadao Ando per i fondatori di “Beautiful” Bill e Maria Bell, e ora passato per 200 milioni di dollari, la casa più cara di California, a Beyoncé e Jay Z. Ma naturalmente non si vede, tra strade sbarrate, mentre giace non finita un’altra primaria villa dell’architetto giapponese per un’altra primaria star losangelina-globale, Kanye West, in crisi coniugale (e l’ex coniuge Kim Kardashian sta pure trattando per una casa con Ando, forse per ripicca, e posta dei selfie con l’archistar).

