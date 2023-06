Salviamo lo studio Serafini, scrigno di meraviglie a due passi dal Pantheon

Casa Serafini, caleidoscopica, giocosa, mirabolante, è lo studio d’artista più vicino alle meraviglie di Casa Balla. L’abitazione del poliedrico futurista Giacomo Balla, grazie al Maxxi e alla Soprintendenza speciale di Roma, è stata restaurata e resa visitabile. Sulla casa-studio-opera d’arte di Luigi Serafini pende invece uno sfratto che potrebbe portare alla distruzione di un appartamento inimitabile. L’artista a tutt’oggi lavora nel palazzo di Salita de’ Crescenzi, a due passi dal Pantheon. Sarebbe un crimine distruggere quello che per ora è stato accessibile solo ad amici, collezionisti, artisti e scrittori come Fellini e Sciascia, che negli anni hanno visitato l’appartamento arrampicandosi per gli altri gradini dei tre piani e mezzo del palazzo. Aperta la porta d’ingresso, si viene risucchiati da un mondo sospeso e ricreato dalla fantasia, fatto di oggetti che trascendono chi vi abita. I mobili sono sculture e alcune sculture celano la loro utilizzabilità di mobili, nulla è quel che sembra, oppure lo è e ti stupisce.

