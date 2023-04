Alla Biennale di Carlo Ripa di Meana

Niente di più inedito dell’edito, diceva un grande del giornalismo come Alberto Ronchey, che non aveva paura del repetita. A dimostrare quanto avesse ragione sono le fotografie meravigliose di Lorenzo Capellini sulla Biennale di Venezia realizzate nei quattro anni di presidenza di Carlo Ripa di Meana, e in mostra a Ca’ Giustinian, la sede veneziana della Biennale. Incastonate in una serie di pannelli rosso Noorda, corrono lungo il portego che unisce il Calle Ridosso al Canal Grande. E il colpo d’occhio è impressionante. Sfilano come monumenti di un’epoca remota, che pure abbiamo vissuto da adolescenti, i grandi dissidenti sovietici, il poeta Iosif Brodskij, che parla tenendo un libro in mano, l’altra mano in tasca e la cravatta allentata, sotto di lui ecco Andrej Sinjavskij, colto di spalle, col gomito sul tavolo, il mozzicone di sigaretta appeso al dito, il filo dell’auricolare intrecciato alla lunga barba canuta. E poi Ronconi con la zazzera sessantottina, Gregotti dal sorriso sornione, Gae Aulenti in posa dolcissima, nonostante la presenza dell’allora Marina Lante della Rovere, Lina Sotis, Carla Fracci, Luciana Savignano e tante altre muse famose.

