Il sogno di Brasilia, la città messa a ferro e fuoco che ha ispirato generazioni di architetti

Mentre si contano i danni degli assalti a Brasilia, che ci ricordano tanto quelli di due anni fa a Washington, si può dire senza essere smentiti che questa volta, se il patema è lo stesso, il valore architettonico è diverso. Brasilia è stata infatti il sogno di una generazione, forse il caso più eclatante di una città nata per diventare capitale e insieme “città ideale” per le magnifiche sorti di un popolo. Fu costruita da Oskar Niemeyer e dal suo maestro Lucio Costa, in soli quattro anni. E a dieci dalla morte (Niemeyer è scomparso il 5 dicembre 2012) bisogna ricordarlo come il primo architetto che scelga una via nazionale al modernismo. Se per i primi lavori, come il ministero della Sanità di Rio, lui e il maestro Lucio Costa chiedono una consulenza al più grande di tutti, Le Corbusier, poi integreranno certi elementi corbuseriani come il “brise soleil” o “cobogò”, insomma il graticcio frangisole, nel sontuoso modernismo brasiliano.

