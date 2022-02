Il diario dell'isolamento di giovani fotografi nei due anni del Covid

Ventisei fotografi della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze ripercorrono in un libro i lunghi mesi del lockdown e gli effetti psicologici che ha comportato sulle giovani generazioni

Le pene e il dolore, che si sono ammassati dentro le nostre case durante la pandemia e in particolare dentro alle stanze delle ragazze e dei ragazzi costretti a un isolamento forse ancora più traumatico, sono ancora lungi dall’essere del tutto esplorati. Sicuramente molta di quella sofferenza resterà segnando, con cicatrici profonde, non solo i corpi di chi è stato violentemente colpito dal Covid, ma anche le anime di chi ha visto la propria esistenza ridursi per quasi due anni alle pareti della propria camera da letto.