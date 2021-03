Una vita posticipata

È passato un anno e niente è andato come avrebbe dovuto. Rimandiamo appuntamenti, date e incontri senza credere che li recupereremo. Non siamo più preoccupati, forse nemmeno spaventati: ci siamo arresi

Domani è un altro rimando, un nuovo rinvio, un appuntamento che salta e che non recupereremo più perché ci passerà la voglia, lo sfizio, la fantasia. La cosa che abbiamo fatto di più, in quest’anno manicomiale, è stata posticipare. Un anno fa, un anno esatto, posticipavamo con date precise, dicevamo che avremmo recuperato in estate, in settembre, in maggio, a fine lockdown e, tuttavia, nell’attesa, fabbricavamo surrogati, facevamo i concerti sui balconi, le piscine nelle vasche, le feste su Zoom, certi che l’originale fosse a un passo da noi.