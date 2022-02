Addio alla Geller House di Breuer a Long Island. Al suo posto, un campo da tennis

Da pochi giorni è stata demolita la Geller House a Lawrence (Long Island), prima opera di Marcel Breuer a New York, la città dove l’architetto europeo americanizzato si stabilì definitivamente dopo un lungo peregrinare. Nato a Pecs, nell’Impero asburgico, ha fatto parte del ristretto ma significativo manipolo ungherese degli studenti-docenti della Bauhaus come László Moholy-Nagy, con cui collabora a Berlino. Tutti conoscono i suoi mobili in tubolare, in particolare la sedia Wassily (grande bestseller nato nel 1925 e prodotto da Knoll) ottenuta piegando un tubo d’acciaio su modello delle biciclette, però più fastosa perché impreziosita dal cuoio o dalla vacchetta, oggi visibile al MoMA oppure nelle sale d’attesa dei migliori dentisti italiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE