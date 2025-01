I nuovi amori di Rosa e Mariella di Un posto al sole

L'amore bussa alla porta delle due donne che hanno sofferto di più nell'ultima stagione della serie. Ora la difficoltà sarà introdurre queste nuove frequentazioni nelle loro vite

Le due donne che hanno sofferto di più nell’ultima stagione di Upas, Rosa e Mariella, finalmente trovano il loro “friccicorio”, che rappresenta il riscatto che meritano. Per entrambe arriva durante le vacanze di Natale. Una è forte e coraggiosa, intrepida e combattiva, l’altra è mansueta e arrendevole, sconsolata e chiacchierona. Accomunate da una triste sorte sentimentale, entrambe non amate dal partner del cuore. Entrambe non riescono, per volontà e capacità, a trovarne un altro. Ma il detto “chiusa una porta si apre un portone” vale anche per loro. Due uomini bussano nella loro vita: per Mariella c'è un gentiluomo amico di Bice, mentre Rosa ha finalmente deciso di accettare il corteggiamento di Nico il postino. Ora la difficoltà sarà inserire queste nuove frequentazioni nella loro vita, coniugarle con i figli e tutto il resto. All’inizio si vergogneranno, e avranno paura. Perché le donne di un tempo erano così, e chissà se facevano bene. Perché ci sono i figli, gli ex e una vita nuova che comincia.