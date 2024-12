Un posto al sole: la storia tra Padre Antoine e Rosa finisce prima di iniziare

Il prete confessa i suoi sentimenti ma la donna lo manda via. Intanto Valeria chiede a Manuela di lasciare stare Nico e Guido si prepara al Capodanno

Padre Antoine confessa a Rosa che la sua vicinanza nei suoi confronti non è solo di stima e riconoscenza, ma che si è legato molto e che prova qualcosa per lei. Sarebbe anche pronto a viverla, con la sua accondiscendenza. Ma Rosa lo manda via e lui decide da quel momento di tenersi lontano da lei e Manuel per non far crescere la cosa. Insomma niente remake "Uccelli di Rovo al sole" e chissà se ora Rosa sarà invece pronta per la storia col postino.

Manuela e Valeria invece continuano a punzecchiarsi a causa della reciproca gelosia per Nico. Ma alla fine Valeria dice chiaramente alla rivale di essere lei la fidanzata e di farsi da parte. Senza approfittare di Gimmy per avvicinarsi. Guido, nel frattempo, continua a organizzare il suo Capodanno provando a tenere insieme capre e cavoli e trovando sempre qualche complice per la sua strategia. Tanto alla fine a mancare sarà proprio Claudia. Mentre Mariella con la santa pazienza sopporta.