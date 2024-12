Non solo Rossella, in Un posto al sole ora anche Michele è vittima di mobbing

Ferri toglie al giornalista la direzione delle news della radio. La figlia lo spinge a reagire: se lui piega la testa, ci saranno altre persone ferite dal comportamento dell'editore

Finalmente Rossella si è accorta di quello che su questa rubrica ripetiamo da settimane: se lei continua a far finta di niente e tenere per sé quanto accaduto col primario, altre vittime subiranno la sua stessa situazione. E speriamo riesca a farlo capire anche al padre che, inaspettatamente, in questo caso è stato accondiscendente e passivo rispetto a quanto stava subendo la figlia. Ma la situazione si ribalta: ora è Michele la vittima di un abuso a opera di Ferri, ovviamente, che, facendogli mobbing, gli ha tolto la direzione delle news della radio, relegandolo al programma di intrattenimento. Per lo storico giornalista d’inchiesta è un affronto che è disposto a subire solo licenziandosi, perché il capo è Ferri. Ma Rossella gli fa capire che se lui piega la testa, saranno altri dopo di lui le vittime. “Me lo hai insegnato tu papà”. Michele si convince ed è pronto a sfidare l’editore. Ma è chiaro che il cuore della questione è il rapporto tra Rossella e il primario.