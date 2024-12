Un posto al sole: la redenzione di Alice e l'affinità di Damiano e Rosa

Grazie a un'intuizione di Rosa, il poliziotto riesce a beccare in flagrante l'aggressione di padre Antoine. Il piccolo Manuel è orgoglioso del padre e va in giro in moto con lui per farsi vedere da tutto il quartiere

Dopo la punizione ricevuta da Ferri, Alice sembra essersi redenta. Ora fa la santarellina, facendo credere ai nonni di aver capito la lezione e di essere cambiata e pronta a comportarsi più responsabilmente. Chissà se i due irriducibili di Upas si faranno beffare dalla ragazzina. Damiano riesce a beccare in flagrante l’aggressore del parroco, con un’operazione di polizia che funziona alla grande. Tutto però grazie a un’intuizione di Rosa, che ora recupera il rapporto di amicizia con Luisa. Nella speranza che, scagionato il figlio, possa rientrare a casa. Mentre Manuel, orgoglioso del padre poliziotto, vuole andare in giro con lui in moto per farsi vedere da tutto il quartiere, sprigionando tutta la sua simpatia, semplicità e purezza. Di contro Viola è sempre più preoccupata per la vita che conduce il suo compagno poliziotto, tanto da mettere in dubbio la loro relazione. L’adrenalina, il coraggio e le sfide non sono per tutti. E in questo Rosa è molto più affine a Damiano. Chissà se presto se ne accorgerà anche il bel poliziotto.