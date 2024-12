Ferri mette in riga Alice in Un posto al sole

E' arrivato il momento per la ragazza di assumersi le sue responsabilità. Si spera che abbia capito finalmente la lezione. Intanto Damiano è entrato in azione per catturare l'aggressore del parroco

Finalmente Ferri si è deciso ad intervenire con Alice: “Se vuoi stare qui devi rispettare le regole”. Non si capisce infatti come due “nonni” accettassero che una ragazzina lontana dalla mamma potesse fare le ore piccole e tutti i suoi comodi senza studiare né lavorare, pretendendo addirittura fiducia. La situazione in cui si è cacciata è grave e, anche se non se l’è cercata, se fosse rimasta a casa tutto questo non sarebbe accaduto. Quindi si spera che ora abbia finalmente capito la lezione, cosa di cui dubitiamo dal momento che in passato ne ha combinate di peggiori. Damiano invece è entrato in azione per catturare l’aggressore del parroco, cosa di cui a quanto pare è informata tutta Napoli tranne il criminale. Fa un po’ ridere infatti come gli autori mettono in scena questa operazione di polizia, di cui sono già tutti informati prima della cattura. Ma la suspense non manca. Quasi quanto quella tra Rossella e Nunzio, tanto scontata quanto banale.