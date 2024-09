Camorra e disordini alimentari in Un posto al sole

Il legame tra Guido e Mariella continua a dissolversi, eccetto per il figlio. Alberto fa i conti con la criminalità organizzati, mentre Gimmy è viziato con il cibo di troppo

Clara ha partorito, ed Edoardo va a trovarla in ospedale raccontandole che Alberto lo ha venduto ai camorristi. E che poi gli ha salvato la vita, quindi lui ha deciso di non consegnarlo alla polizia. Ma ora Alberto è in guai ancora più grossi: i camorristi lo vogliono morto. E la prima pena per lui è salutare, forse per sempre, Federico. Nel frattempo Guido chiama Mariella per vedere il figlio. Lei si illude e si fa bella con Lollo per incontrare il papà. Ma, ancora una volta, è una pia illusione. Guido la saluta e aumenta ancora le distanze. Rifugiandosi nel cibo e nel disordine, sintomo di un momento di grande disagio. Valeria invece per guadagnarsi la simpatia di Gimmy inizia a viziarlo, accontentandolo in abitudini alimentari e didattiche errate. E mentre Renato se ne accorge e le chiede di darsi una regolata, Niko infatuato la asseconda a danno del figlio.