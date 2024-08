Roberto ancora nella rete di Marina

Una riedizione del gatto e la volpe, ma con più cattiveria e sotterfugi: la coppia più dark della soap prosegue nelle sue vicissitudini mentre palazzo Palladini si svuota per le vacanze

Una delle cose che abbiamo imparato in tutti questi anni di Upas è che nella coppia malvagia Roberto/Marina, è lei la più astuta, e lui solo cattivo. E dopo tanti anni si fa ancora fregare, come non avesse avuto abbastanza prove del sesto senso della Giordano. Roberto fa arrivare Magda dalla Polonia, come teste in suo favore nel processo per l’affidamento del bambino. Ma tutti i soldi che le ha offerto non basteranno per tenerla in pugno. E in tutta questa strategia tiene fuori Marina. Ricominciando a raccontarle un sacco di bugie. Che lei ovviamente intuisce. E così le basta seguirlo e al primo colpo scoprire tutto. Mentre tutti gli altri partono per le vacanze. Filippo e Serena nella vicina Maratea, Niko con Gimmi e Valeria a Formentera, Micaela a Mykonos con la mamma, Michele e Silvia nei fiordi, Mariella e Guido a Palinuro, Renato da solo in sicilia da Angela e Franco. Al palazzo restano solo Rossellina, Raffaele, Alberto e signora Giulia. Allegria!!!