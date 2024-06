Colpi di scena in Un colpo al sole

Nunzio rivela al coinquilino di volere ancora Rossella, che capisce il disinteresse provato verso Riccardo benchè lo abbia più volte illuso. Ma Diana cambia i piani

Finalmente una puntata con un colpo di scena. Nunzio rivela al coinquilino di volere ancora Rossella, ma è convinto che sia lei ad aver chiuso la porta a ogni speranza. Nel frattempo l’ex moglie di Riccardo capisce che lui la sta usando solo per far ingelosire Rossella, e lui la lascia andare. Scappando tra le braccia della sua ex promessa sposa e rivelando dopo mesi di essere ancora innamorato lei. A questo punto Rossella capisce finalmente che non è Riccardo che vuole, e glielo confessa nonostante abbia continuato ad illuderlo fino all’ultimo. La ragazza scappa così in ospedale e felice corre verso la stanza di Diana per rivelare a Nunzio di aver scelto lui. Ma arrivata sull’uscio della stanza scopre i due mentre si baciano. Una doccia fredda la trafigge, ma c’era da aspettarselo.

Come diciamo da settimane lei ha troppo temporeggiato, e Nunzio in amore è troppo lunatico. Come lo è Lara, che ritorna a palazzo per incontrare Marina. Beccandosi la seconda porta in faccia.