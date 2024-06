Diego e Ida, la strana coppia di Un posto al sole

I due provano a ricattare Lara per cambiare le sorti dell'affidamento del piccolo Tommy. Il motto che li guida è il machiavelliano "il fine giustifica i mezzi”. Ma vale nella vita?

Diego e Ida, i due “bravi” vittime delle angherie di Ferri, vanno in convento da Lara, per provare a convincerla a mentire in tribunale sulla vendita del piccolo Tommy, consentendo così alla mamma di riaverne la custodia. Ida rispedisce la proposta al mittente, dice di essere cambiata e non più disposta a mentire, mandandoli via. Raffaele percepisce qualcosa di strano nel ragazzo, che è costretto a confessare la genialata. Il padre la prende malissimo, sa che quest'altra bravata porterà solo cose negative. Ora infatti i ragazzi sono diventati ricattabili. Soprattutto, hanno perso la loro illibatezza. A questo punto ci sarebbe da chiedersi: vale nella vita il machiavelliano “il fine giustifica i mezzi”? E’ il motto che sta guidando Diego e Ida in questa loro missione. Ma il ragazzo dimentica che dal principio Ida non ha fatto nulla di buono, e anche lui per assecondarla si sta imputridendo. A nessuno sta simpatica questa coppia, che al solo sguardo scaturisce sentimenti di depressione, malinconia, rabbia e rancore. Personaggi non da Upas.