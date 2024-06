Il rischio che si corre a temporeggiare troppo in Un posto al sole

Rossella perde Riccardo e Nunzio, mentre Michele mettere in guardia Silvia dall'opportunismo di Claudia. Come fa anche Marina con Roberto riguardo la vicenda con Ida

Alla fine Rossella ci è arrivata a capirlo, dopo una chiacchierata con la mamma. A temporeggiare nella decisione tra Riccardo e Nunzio, alla fine si è ritrovata senza né l’uno né l’altro. Nunzio è tornato in love con Nadia, e Riccardo con l’ex moglie. E per Rossella è semplicemente troppo tardi, o forse, l’occasione migliore per capire che nessuno dei due era veramente innamorato di lei. Nel frattempo Michele prova a mettere in guardia Silvia dell’opportunismo di Claudia, che ormai mangia e dorme a sbafo a casa sua, e sta mettendo ulteriormente a rischio la storia tra Guido e Mariella. Come Marina prova a mettere in guardia Roberto che Lara in realtà non è mai cambiata. C’era da aspettarselo che prima poi avrebbe rifatto il suo ingresso, aumentando i guai per tutti. Ora Roberto sa che Diego e Ida hanno provato a convincerla a mentire in tribunale, e i due finti angioletti sono diventati ricattabili. E infatti anche qui sia Raffaele che Nico avevano provato a metterli in guardia.