In un Posto al sole torna Claudia: mistero attorno a Palazzo Palladini

Claudia in difficoltà finanziarie convince Silvia a ospitarla. Guido la accoglie calorosamente, mentre Mariella ignora i guai imminenti. Nel frattempo, Diego e Ida progettano di sorprendere Lara nel convento dove si è rifugiata

Claudia è stata beccata da Silvia, e ha deciso di raccontare la verità almeno a lei, così da portarla dalla sua parte. Non ha più un soldo, e le storie del suo successo da attrice di fama sono tutte chiacchiere. Così con molta sfacciataggine chiede a Silvia di ospitarla, dopo aver confessato di non riuscire neppure a pagarle il conto aperto al bar. Silvia ci casca in pieno e decide di aiutare l’amica ritrovata. Claudia così fa il suo grande ritorno a Palazzo Palladini, in grande spolvero come una sciantosa. Ovviamente il primo ad accoglierla è Guido, mentre Mariella aveva finalmente calmato la sua gelosia. Ignara che i veri guai arriveranno proprio ora. Nel frattempo Diego e Ida hanno un’altra fantasia delle loro: presentarsi al convento dove si è rifugiata Lara. Cosa potrà mai venirne fuori di buono?